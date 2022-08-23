Сегодня в России отмечается День милосердия и благотворительности. В Кузбассе в преддверии Дня знаний вот уже 29 лет проходит акция «Помоги собраться в школу». В этом году она вышла за пределы нашего региона. Сегодня в музее-заповеднике «Красная горка» подвели итоги благотворительного марафона и отправили адресную помощь первоклассникам Горловки.

Школьные рюкзаки, пеналы, тетрадки, канцелярские принадлежности, спортивная одежда и обувь. Всё это уже сегодня отправится в ДНР. Помощь адресная, первоклашкам Горловки. Города, который стал побратимом сразу всего нашего региона. Организаторы акции — Союз женщин Кузбасса. Они сами не ожидали, что на призыв: «Соберем детей Горловки в школу» (марафон носил одноименное название) будет настолько мощный отклик.

В акции принимали участие и дети. Благодаря подобным марафонам они должны понять, бескорыстная помощь терпящим бедствие — это черта нормального человека.

В Горловке в этом году в первый раз в школу пойдет 1180 ребят. Для них внимание кузбассовцев дорогого стоит, как и для взрослых жителей города.

К Дню знаний подарки и письма от кузбассовцев достигнут адресатов. Ситуация в ДНР такая, что скорее всего начало учебного года для школьников пройдет в дистанционном формате. Но администрация Горловки надеется, что к 1 октября дети сядут за парты в прямом смысле. Одна из проблем — разрушенные учебные заведения. Участники акции заверили — Кузбасс по региональной программе «Моя новая школа» восстановит одно из них.

Автор: Сергей Ищенко