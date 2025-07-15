Илья Середюк рассказал об учебной программе проекта «СВОи Герои. КуZбасс»

Губернатор сообщил, что участники образовательного проекта «СВОи Герои. КуZбасс» будут изучать в рамках четырех очных модулей государственную политику и систему госуправления, экономику и финансы, региональное и муниципальное управление, современные технологии управления. Обучение начнется 15 сентября.

На каждый модуль отводится 11 дней. Слушателей ждут лекции преподавателей ведущих кузбасских вузов и экспертов из Москвы. Помимо этого, участники проекта будут проходить стажировки, а также встречаться с наставниками.

«Это 100 человек из числа состоявшихся управленцев со всей области. Не только государственные и муниципальные служащие, но и руководители промышленных предприятий, учреждений. За каждым наставником будет закреплен конкретный студент», – подчеркнул Илья Середюк.

Глава региона добавил, что окончательно пары определятся после предварительных встреч наставников и подопечных. Многие обучающиеся будут работать с главами своих муниципалитетов.

Фото: Илья Середюк/Telegram