Еще одна бригада в СУЭК-Кузбасс преодолела планку в миллион тонн угля

С приветственным словом к горнякам обратился директор шахты имени А.Д. Рубана Иван Сальвассер. Он отметил, что выданный на-гора миллион тонн угля – это отражение хорошего знания горняцкого дела, слаженности и профессионализма коллектива. На сегодняшний день бригада в лидерах, и это хороший ориентир.

Бригада Сергея Шмальца трудится на участке «Благодатный». Работа ведется на пласте «Полысаевский-2», вынимаемая мощность которого 4,8 метра. Первые три месяца текущего года бригада Шмальца завершала отработку лавы №807. Затем коллектив осуществил переход на лаву №805, введённую в эксплуатацию в мае.

Запас лавы составляет 2,9 миллиона тонн угля. Особенностью этого забоя является то, что в состав 175 секций крепи входят и 12 секций производства завода по изготовлению и ремонту горношахтного оборудования ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» в городе Ленинске-Кузнецком. Год назад механизированная крепь СД.МК.25/55 впервые была представлена компанией «ЕСК СУЭК» на проходившей в Новокузнецке XXXII Международной специализированной выставке «Уголь России и Майнинг – 2024» и удостоена высшей награды – Гран-при. После выставки одна из секций успешно прошла стендовые испытания, был получен сертификат, и теперь уже в рамках опытно-промышленных испытаний 12 секций задействованы в отработке лавы №805. К началу июля из нее уже выдано 400 тысяч тонн угля. При этом опережение плана добычи бригадой Сергея Шмальца с начала года превышает 300 тысяч тонн.

Отметим, что это уже шестой коллектив в СУЭК-Кузбасс, перешагнувший миллионный рубеж. Ранее такого результата достигли очистные бригады Андрея Ступникова шахты имени В.Д. Ялевского, Александра Малахова шахты имени 7 Ноября Новая, Кирилла Куксова шахты «Комсомолец», Сергея Подчалина и Юрия Юрганова шахты имени С.М. Кирова.

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