В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» открыт приём заявок на получение регионами в 2023 году субсидий на софинансирование строительства спортивных объектов, которые создаются с привлечением частных инвестиций. На реализацию проекта из федерального бюджета планируется выделить более 3 млрд рублей.

— Мы развиваем спортивную инфраструктуру разного формата: от площадок во дворах до современных арен и стадионов, чтобы у наших жителей было больше возможностей заниматься как спортом высоких достижений, так и оздоровительной физкультурой. Каждый год мы проводим более 12 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий муниципального уровня, порядка 600 — регионального, более 60 спортивных мероприятий всероссийского и межрегионального уровней. И, конечно, мы заинтересованы в привлечении инвестиций в сферу спорта, поэтому готовим необходимые документы для участия в этом федеральном проекте, — отметил министр спорта Кузбасса Сергей Мяус.

Приём заявок продлится до 2 сентября 2022 года. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут предоставлены льготные кредиты в размере 4 %. Это обеспечит им дополнительную поддержку при реализации проектов в сфере физической культуры и спорта.