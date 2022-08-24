В рамках регионального проекта «8 шагов по профилактике правонарушений несовершеннолетних» в ледовом дворце «Кузбасс» стартовал физкультурно-спортивный патриотический квест «Равнение на ГТО!». В нем примут участие более 150 подростков в возрасте от 13 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«В Кузбассе создаются все условия для развития молодежи. Для тех ребят, которые находятся в группе риска, мы стараемся привлечь к общественной деятельности, помочь раскрыть их возможности и направить таланты на благо родного региона. Чтобы заинтересовать таких подростков, у нас разработан специальный проект «8 шагов по профилактике правонарушений несовершеннолетних». Ребята могут заниматься спортом, туризмом, волонтерской деятельностью», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Ребята разделятся на команды по 6 человек (2 девушки, 4 юноши). Для подростков организованы различные испытания: «Танковый биатлон» – прохождение маршрута радиоуправляемым танком на время; «Первая помощь», где участники продемонстрируют свои знания и навыки при оказании первой помощи пострадавшему; викторина «Защитник Отечества и другие. Также запланирована экскурсия в музей спорта, который располагается в ледовом дворце «Кузбасс».

За прохождение каждого вида испытаний в спортивной и военно-патриотической частях программы участник получает жетон (золотой, серебряный или бронзовый знак отличия ГТО) в копилку своей команды. При подведении итогов учитывается количество знаков отличия и время прохождения квеста.

Призеры и победители получат медали, команды, занявшие 1, 2, 3 места, будут награждены дипломами и кубками. Команды-участницы получат сертификаты.