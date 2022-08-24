Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Беловский городской округ принял участие в открытии мемориального комплекса «Покорителям земных недр и спасателям» в пгт Грамотеино, посвященный памяти погибших на шахте «Листвяжная» шахтеров и горноспасателей.

«Сегодня мы открываем мемориальный комплекс шахтерам и горноспасателям, погибшим на шахте “Листвяжная”. Мы помним их всех. Мы постарались сделать так, чтобы это был не просто мемориал. Здесь обустроили парк, детскую площадку, чтобы люди сюда шли постоянно. Чтобы им хотелось бывать здесь, чтобы они могли прийти и вспомнить тех, кто погиб при исполнении своего профессионального долга. Мы должны заботиться о семьях наших братьев-шахтеров. Мы сильны нашей памятью, мы сильны нашими традициями, мы сильны уважением к тем, кто работал для нас, создавал Кузбасс, кто отдал жизнь и здоровье за нас и нашу страну», – сказал Сергей Цивилев.

Решение об установке мемориала было принято на встрече губернатора Сергея Цивилева с родными и близкими погибших в ноябре 2021 года на шахте «Листвяжная» шахтеров и спасателей. Путем голосования было выбрано место установки (аллея Шахтерской Славы) и эскиз композиции.

Мемориальный комплекс «Покорителям земных недр и спасателям» представляет собой скульптуры шахтера и горноспасателя рядом с черной гранитной плитой, на которой выгравированы имена 51 погибшего на шахте «Листвяжная». Автор мемориала высотой больше 5 метров – скульптор, член Союза художников России Константин Зинич. Также в Грамотеино отремонтировали аллею Шахтерской Славы. На территории обустроили асфальтобетонные тротуары, установили парковые диваны, урны, детские игровые площадки, светодиодные светильники, высадили саженцы деревьев. Кроме того, был отреставрирован памятник погибшим на шахте «Комсомолец» сотрудникам ВГСЧ, установленный в 2002 году.