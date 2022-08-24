Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» пролетела над кемеровским аэропортом им. Леонова. Пилоты прибыли в Кузбасс ради показательных выступлений на День шахтёра.

— Авиационная группа «Стрижи» прилетает в Кузбасс во второй раз. Это знак большого уважения к жителям региона, которых в этом году лучшие лётчики страны поздравят с главным профессиональным праздником — Днём шахтёра. Пилотажная группа покажет три выступления — в Кемерове, Новокузнецке и Полысаеве — столице областного празднования. Шахтёры и лётчики — две очень важные профессии. В небе и под землёй эти люди чётко понимают, что такое человеческая жизнь и служение своему долгу. Именно поэтому «Стрижи» в эти праздничные дни вместе с нами, — подчеркнул Сергей Цивилев.

Напомним, что выступления «Стрижей» пройдут 26 августа в Кемерове и Новокузнецке, а 27 августа в Полысаеве.

В прошлом году лётчики уже демонстрировали своё мастерство в небе над Кемеровской областью. Тогда корреспонденту «Кузбасса» удалось узнать тонкости професии и необычные факты.