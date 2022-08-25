В этом году впервые в Кузбассе работал международный студенческий медицинский отряд «Атлант», организованный Кузбасским региональным отделением Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» при поддержке регионального министерства туризма и молодежной политики.

«Бойцы студенческого медотряда оказали значительную помощь новокузнецким врачам. Важно, что такой опыт станет, безусловно, бесценным и для самих будущих медицинских работников. Кроме того, молодежь из других регионов познакомилась с Кузбассом. Мы готовы принять их в будущем для работы в наших медицинских организациях», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Более 40 человек из регионов России и Беларуси в этом году помогали врачам подразделений Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова: перинатального центра, поликлиник № 5, № 9, № 10, санпропускника, центра лазерной хирургии глаза, отделений больницы. Студенты-медики выполняли обязанности младшего и среднего медицинского персонала: работали палатными и процедурными медсестрами, санитарами.

На торжественном закрытии трудового сезона международного студенческого медотряда «Атлант» были награждены лучшие студенты, бойцы получили награды министерства туризма и молодежной политики Кузбасса, также были вручены благодарственные письма Центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» и объявлен обладатель звания «Лучший боец».