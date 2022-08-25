«Каждый ребенок 1 сентября должен сесть за парту. И дети из ЛНР и ДНР тоже», — считает министр образования Кузбасса Софья Балакирева, — именно поэтому наш президент принял решение помочь жителям этих территорий и обеспечить семьи, в которых воспитываются школьники, единовременной выплатой в размере 10 тысяч рублей. И пусть эта помощь будет во благо».

По решению президента единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет получат семьи, проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Их начислят и выплатят до 1 октября при условии, что дети начали учиться в школах, расположенных на этих территориях, не позднее 15 сентября.

Ранее появилась информация, что студенты и школьники из ЛНР и ДНР смогут получить образование в РФ бесплатно. А министр просвещения Сергей Кравцов заявил о переходе школ ДНР и ЛНР на российские образовательные стандарты.