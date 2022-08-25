Основой скульптурной композиции станет памятник Герою России Ольге Качуре. В церемонии приняли участие дочь Ольги Сергеевны Елена Карабет и мэр Горловки Иван Приходько. По инициативе Сергея Цивилева площади в Новокузнецке, где будет установлен монумент, решено присвоить название «Площадь защитников Донбасса».

«Эта площадь была построена в 80-е годы. Мы приняли решение реконструировать ее. Теперь это будет площадь во имя боевого подвига – Площадь всем защитникам Донбасса. Здесь будет установлен мемориал в честь Ольги Сергеевны Качуры. Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало строительства этого парка. Мы постараемся сделать его в кратчайшие сроки, чтобы он открылся до 3 августа следующего года и мог принимать и новокузнечан, и гостей из Горловки – именно там 3 августа погибла Ольга Качура. Мы уже приступили к проектированию, работают лучшие дизайнеры», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Ольга Сергеевна Качура родилась в Донецке 12 мая 1970 года в семье потомственных военных. Окончила Донецкий политехнический институт. Ольга Качура была первой женщиной-командиром артдивизиона ДНР. Погибла во время спецоперации 3 августа 2022 года. По решению президента Владимира Путина за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ей присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

В ближайшее время вся проектная документация будет передана Российскому военно-историческому обществу. Именно его специалисты дальше будут сопровождать проект.