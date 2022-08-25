Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки в Новокузнецк проинспектировал готовность обновленного учебного учреждения «Начальная школа–детский сад № 235». Капитальный ремонт проведен по поручению президента Владимира Путина в рамках губернаторской программы «Мой новый детский сад».

«Этому детсаду ровно 40 лет – его открыли в июле 1982 года. От старого здания здесь остались только стены: теперь это суперсовременный, высокотехнологичный, удобный, яркий, красочный детсад. Он особенный: включает еще и начальную школу. Здесь все продумано, удобно для ребенка: он может отдохнуть, поиграть. Как рассказывают родители, ребята уже с нетерпением ждут 1 сентября, чтобы прибежать в эту школу-детский сад. Это самая лучшая оценка нашей работы. Так системно мы преображаем детские сады, которые были построены давно. Программа очень востребованная, обязательно будем ее продолжать, чтобы привести в порядок как можно больше детсадов», – сказал губернатор Сергей Цивилев на открытии.

Образовательное учреждение реализует два уровня общего образования. Дошкольное отделение включает в себя 4 группы, начальная школа – 6 классов. Всего начальная школа-детский сад № 235 рассчитана на 140 мест.

Здесь учатся в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. В начальной школе-детском саду будут работать специалисты, получившие дефектологическое образование: 9 учителей-логопедов, 8 воспитателей, 6 учителей начальных классов, педагог-психолог.

Благодаря капитальному ремонту для детей созданы все необходимые условия для инклюзивного образования. В рамках программы «Мой новый детский сад» в учреждении оснастили музыкальный и спортивный залы. Чтобы дети занимались адаптивной физической культурой, в спортзале установлена беговая дорожка, запрограммированная на низкую стартовую скорость для ребят с двигательными нарушениями. Есть шведская стенка, турники, мягкие модули, наборы спортивного инвентаря. На территории оборудована современная спортивная площадка. В холе для детей начальной школы размещен многофункциональный спортивный тренажер «Дом совы». Помимо этого, имеется медицинский центр с новейшим физиооборудованием. Для организации питания школьников выделено два обеденных зала.

Образовательная организация оснащена пандусом и кнопкой вызова помощника. Для обеспечения безопасности малышей ведется видеонаблюдение: установлено 18 камер на территории и 30 камер в помещениях, видеодомофоны.

Для досуга детей оборудованы сенсорная комната и гончарная мастерская, предусмотрены особые столы для индивидуальных занятий. Рабочие места оснащены специализированными пособиями, например, системой альтернативной коммуникации для работы с детьми, имеющими нарушения речи. Карточки заменяют устные ответы, позволяют ребенку выразить свои желания, найти ответ на вопрос. Есть планшет для выполнения письменных работ и специальные маркеры, пособия для коррекции эмоционального состояния, развития мелкой моторики, мышления, речи.

Также в начальной школе-детском саду № 235 оборудован ресурсный центр, в котором расположен единственный в городе скрипториум. Это уникальная мультифункциональная интерактивная система, позволяющая проводить групповую работу на логопедических занятиях, обсуждения, коллективные опросы, учить младших школьников основам исследовательской и поисковой деятельности.

С раннего возраста воспитанников будут приучать к экологическому образу жизни. В учреждении оборудована метеоплощадка, где ребята смогут проводить наблюдения за погодой: определять направление ветра, количество осадков. Специальное оборудование для начальной школы было закуплено в рамках губернаторской программы «Мой новый детский сад».

На территории учреждения дети и их родители вместе с губернатором Сергеем Цивилевым и главой города Сергеем Кузнецовым создали липовую аллею.