Илья Середюк сегодня во время рабочей поездки в Новокузнецк побывал на строительной площадке бегового центра, который появится в парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина. Глава региона обсудил со специалистами все детали, а также поручил сохранить зеленые насаждения на прилегающей к будущему спортивному объекту территории.

«В Кузбассе уже сформирована мощная современная спортивная инфраструктура в разных территориях. Но мы продолжаем ее развитие, чтобы у жителей региона было все больше возможностей бесплатно заниматься любимым видом спорта рядом с домом. Беговой центр будет создан при федеральной финансовой поддержке Всероссийской федерацией легкой атлетики и станет важным вкладом в продвижение ценностей здорового образа жизни в Кузбассе», — отметил губернатор.

По информации пресс-службы областного правительства, южная столица Кузбасса вошла в число 22 городов России, где Всероссийская федерация легкой атлетики реализует масштабный проект по созданию современных бесплатных центров для любителей бега. По проекту будущий беговой центр сможет принимать до 400 человек ежедневно и до 144 тысяч человек в год. Для желающих позаниматься оборудуют раздевалки, душевые, камеры хранения, зоны отдыха и питания. Предполагается модернизировать и существующую уличную беговую дорожку, где уложат прорезиненное покрытие и установят спортивный павильон. По плану открыть новый беговой центр собираются предстоящей осенью.

Фото: пресс-служба АПК