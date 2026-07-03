В оздоровительном комплексе «Горняк» прошел мастер класс под руководством легендарного тренера, главного наставника волейбольного клуба «Динамо» (Москва) и мужской сборной России Константина Брянского. Мероприятие состоялось в преддверии общекорпоративной спартакиады «Игры Титанов».

В спортивной встрече приняли участие юные волейболисты — дети работников СУЭК-Кузбасс, которые на протяжении нескольких лет увлеченно занимаются волейболом, проходят подготовку на базе оздоровительного комплекса. Для многих из них встреча с таким известным специалистом, как Брянский, стала настоящим событием и источником вдохновения для дальнейших тренировок.

В рамках мастер-класса знаменитый тренер провел комплекс разминочных упражнений и продемонстрировал базовые и продвинутые технические приемы, уделив особое внимание координации, а также упражнениям для улучшения реакции. Кроме того, он подчеркнул важность командного взаимодействия, продемонстрировав, как правильно выстраивать коммуникацию между игроками для достижения максимальной слаженности на площадке.

Юные спортсмены команды «Горняк» получили уникальную возможность не только потренироваться со знаменитым спортсменом, но и получить от него персональные рекомендации. В завершение мероприятия тренер ответил на многочисленные вопросы ребят, которые интересовались не только технической стороной игры, но и тем, как построить успешную спортивную карьеру, как справиться с волнением перед ответственными матчами и как поддерживать физическую форму на высоком уровне.

Настоящим сюрпризом для ребят стало появление еще одного важного гостя – генерального директора волейбольного клуба «Динамо» — Николая Ступакова. Из столицы в Ленинск-Кузнецкий он привез мяч с автографами всей команды и выступил с мощной мотивационной речью для молодежи, вдохновляя ребят на новые спортивные достижения. Не обошлось и без теплых моментов: все участники мастер-класса сделали совместные фотографии с гостями на память, предварительно переодевшись в подаренные ими футболки с логотипом команды. Эти снимки стали не только приятным сувениром, но и символом стремления к новым вершинам в спорте.

Волейбол — одна из дисциплин корпоративной спартакиады «Игры Титанов», в которой СУЭК-Кузбасс традиционно принимает участие. Компания придает большое значение развитию спорта и здорового образа жизни среди работников и их семей, а оздоровительный комплекс «Горняк» служит площадкой для регулярных тренировок и подготовки команды. Участники из числа сотрудников СУЭК-Кузбасс серьезно готовятся к Играм: тренируются в свободное от работы время и совершенствуют мастерство, чтобы достойно представить Компанию на масштабном спортивном мероприятии.