На предприятии «Горный инструмент» в Новокузнецке губернатор Илья Середюк осмотрел новую производственную площадку, где выпускают режущий инструмент для горной, дорожной и тоннелестроительной техники. Главу региона познакомили с работой современного оборудования, которое приобрели на льготный заем в 330 млн рублей федерального Фонда развития промышленности по программе «Комплектующие изделия». В целом инвестиции в модернизацию превысили 510 млн рублей. Благодаря этому производственные мощности на предприятии удалось нарастить почти вдвое — до 2 млн изделий режущего инструмента в год.

«Сегодня мы увидели, как кузбасский производитель не просто замещает ушедшие западные бренды, а создает продукт, который по качеству и надежности превосходит импортные аналоги. Это особенно важно для угольной отрасли региона, где надежность инструмента напрямую влияет на безопасность и производительность горных работ. Поддержка таких проектов со стороны государства дает реальный результат: предприятие уже обеспечило потребности внутреннего рынка и вышло на экспорт в 12 стран», — отметил губернатор.

Современное технологическое оборудование позволяет производить режущий инструмент для проходческих комбайнов, буровых машин, траншеекопателей, дорожной и другой спецтехники, которая применяется и в угольных шахтах, и на рудниках, и в строительстве тоннелей. Сегодня инструментом новокузнецкой компании пользуются ведущие предприятия страны. Кроме того, налажен экспорт в Турцию, Вьетнам, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Гвинею и другие страны, есть филиал в Индии.

Фото: пресс-служба АПК