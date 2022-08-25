В Государственном архиве Кузбасса открылась выставка, посвященная Дню шахтера–2022

В экспозиции представлена историческая информация о развитии угольной промышленности Кузбасса с 1912 по 1926 годы. Посетители могут ознакомиться с уникальными документами из фондов Акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей (Копикуз), Правления угольных копей Западной Сибири (Сибуголь), Автономной Индустриальной колонии «Кузбасс».

Также на выставке представлены архивные документы, рассказывающие об открытии месторождений Кузнецкого угольного бассейна, первых рудниках и способах добычи каменного угля в разное время.

Выставка работает по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 7 в будние дни с 09:00 до 16:00. Вход свободный.