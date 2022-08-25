Из Москвы в КуZбасс прибыла часть конструкции монумента Воину-освободителю, прототипом которого стал наш земляк Николай Масалов. Многотонное основание, на котором будет установлена 12-метровая скульптура, доставили большегрузом. С 26 по 31 августа в регион доставят остальные ярусы конструкции, и специалисты смогут приступить к сборке.

«Это исторический момент для всех нас. В КуZбассе начинается установка монумента Воину-освободителю — точной копии монумента в берлинском Трептов-парке. Мы устанавливаем памятники героям, которые спасли мир от фашизма, для наших детей, чтобы они знали, помнили и уважали подвиги предков», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

25-тонную бронзовую скульптуру солдата с девочкой на руках отлили в московской мастерской. Когда в КуZбасс будут доставлены все детали, специалисты на земле соберут их, сварят между собой, обработают швы и проведут черновую тонировку. После этого всю конструкцию целиком водрузят на постамент. На высоте проведут окончательную тонировку и покроют скульптуру защитным составом, чтобы бронза не окислилась от атмосферных воздействий.

Сергей Цивилев потребовал, чтобы подрядчики увеличили темпы работ, потому что вибрации тяжелой техники и конструкции не позволяют начать монтаж мозаики в помещении под памятником. В КуZбасс доставят 25 фрагментов композиции, выполненной в традициях советского реалистического искусства из смальты.

На сегодняшний день основание под установку памятника выполнено полностью. Ведется демонтаж опалубки. Лестница выполнена на 70%, озеленение кургана — на 40%. Идут работы по облицовке гранитом монолитных поверхностей.

Подготовлены фундаменты и уже смонтировано три каркаса под пилоны, на которых будут написаны имена героев-воинов и тружеников тыла, названия воинских соединений, которые уходили на фронт из Сибири, госпиталей и заводов, которые работали для нужд фронта. На 80% сделаны дорожные работы, уложено 75% тротуарной плитки. Началась подготовка почвы под высадку деревьев и кустарников, посадочный материал уже доставлен.

Кроме того, осталось проложить 5 км электрических сетей для подсветки комплекса. К 10 сентября будет сделана серверная с пультом охраны. С 5 до 15 сентября на территории будет уложено 32 тысяч кв. м газона.