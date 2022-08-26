В кузбасских соцсетях проходит флешмоб, участники которого вспоминают своих школьных учителей и пишут им слова благодарности. Кузбассовцы акцию поддержали: спустя несколько часов после первого поста в соцсетях один за другим стали появляться посты, посвященные педагогам.

«Особые слова я хочу сказать именно тем, кто всегда был рядом, учил и оберегал, наставлял и поддерживал — моим учителям. Да, пусть прошло уже много лет, и в Гимназии много что поменялось, но, когда я прихожу туда и вижу ИХ — я дома. Наши мудрые, терпеливые, понимающие — спасибо! Я знаю, что многие из вас подписаны и прочитают эти строки, и хочу, чтобы вы знали — без вас не было бы нас. Именно таких, какими мы стали», — написала в своем аккаунте Дарья Саакян.

«Я, определённо, с тёплым чувством вспоминаю одного из любимых преподавателей по истории и обществознанию из лицея № 89 — Цибульского Константина Анатольевича. Он превосходно знал свой предмет и каждый свой урок вёл без учебника. Часто после уроков я задавал интересующие меня вопросы по предмету. С ним можно было разговаривать часами. Спасибо Вам, Константин Анатольевич, за профессионализм, мудрость и открытость», — опубликовал в своем ТГ-канале Никита Москвин.

«Как много всего хорошего и доброго было за время учёбы благодаря Вам! Спасибо вам, учителя!», — поблагодарил педагогов Игорь Шатерник.