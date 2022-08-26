Представители мотоклуба «Ночные волки» и кузбасские байкеры проедут по маршруту, который в 1935 году на лыжах преодолели шахтеры Прокопьевска, чтобы передать коллегам из Горловки знамя шахтеров Кузбасса. Мотопробег стартует 4 сентября из Донецка, 29 сентября его участники прибудут в Кемерово, где станут участниками форума «Россия – спортивная держава».

В общей сложности участники мотопробега преодолеют более 5 тысяч км по маршруту Донецк – Волгоград – Саратов – Самара – Уфа – Магнитогорск – Курган – Омск – Новосибирск – Кемерово. В каждом из этих городов будут проходить патриотические акции, направленные на укрепление и возрождение историко-культурных ценностей Донбасса и России, чествование памяти героев Великой Отечественной войны и популяризацию технических видов спорта.

28 августа в Донбасс для участия в мотопробеге на брендированном автобусе отправится делегация байкеров Кузбасса. Они повезут братскому угольному региону 15 сибирских кедров, которые высадят на аллее Дружбы в Горловке. Также в рамках мотопробега запланирован символический обмен углем. Кузбассовцы доставят в Донбасс «черное золото», добытое в самой глубокой шахте «Осинниковская». В Кузбасс участники мотопробега привезут кусок антрацита, добытый в самой глубокой шахте Донбасса.