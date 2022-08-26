Кузбассовцев призывают быть внимательнее на YouTube. Видеохостинг не уделяет должного внимания модерации публикуемого контента, учитывая, что просмотреть материалы могут как взрослые, так и дети. При этом, некоторые ролики способны нанести непоправимый урон психике даже совершеннолетнего.
Показательным примером является итория с выигранным Google судебным процессом против американских зоозащитников, которые осудили YouTube за видео с жестоким обращением с животными.
YouTube не планирует регулировать публикацию противоправных материалов. В свободном доступе размещаются не только видео насильственного содержания, но и запрещенный контент – инструкции по сборке оружия, приготовлению наркотиков, видео «для взрослых» и прочее.
«Эти процессы неизбежно приведут к тому, что YouTube потеряет статус глобального сервиса. Китай уже давно обходится своими видеохостингами, у Индии к сервису тоже возникает всё больше вопросов. И я уверен, что рано или поздно YouTube окажется в ситуации острой конкуренции с сильным противником – как сейчас Instagram (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией) пытается что-то сделать с натиском TikTok», — отметил депутат Госдумы РФ от Кузбасса Антон Горелкин.