Кузбассовцев призывают быть внимательнее на YouTube. Видеохостинг не уделяет должного внимания модерации публикуемого контента, учитывая, что просмотреть материалы могут как взрослые, так и дети. При этом, некоторые ролики способны нанести непоправимый урон психике даже совершеннолетнего.

Показательным примером является итория с выигранным Google судебным процессом против американских зоозащитников, которые осудили YouTube за видео с жестоким обращением с животными.

YouTube не планирует регулировать публикацию противоправных материалов. В свободном доступе размещаются не только видео насильственного содержания, но и запрещенный контент – инструкции по сборке оружия, приготовлению наркотиков, видео «для взрослых» и прочее.