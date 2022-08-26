По поручению президента России Владимира Путина проект строительства северо-западного обхода Кемерова был включен в список приоритетных федеральных и региональных дорог, получивших финансирование из федерального бюджета. Главгосэкспертиза России завершила рассмотрение проектно-сметной документации, выдав положительное заключение.

«Этот проект необходим всей северной агломерации. Такая скоростная трасса в обход Кемерова позволит значительно освободить дороги города от большегрузного транспорта, который разрушительно действует на дорожное полотно. Значительно безопаснее станет на городских дорогах. Кроме того, за счет снижения выбросов улучшится экологическая обстановка», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Обход соединит федеральную автодорогу Р-255 «Сибирь» с запада на восток, минуя территорию Кемерова. Участок строительства обхода находится в Кемеровском и Топкинском муниципальных округах. Протяженность 4-полосной трассы составит более 47,5 км, расчетная скорость движения – 120 км/ч. Сдать дорогу планируется осенью 2024 года. В настоящее время на участке идут подготовительные работы.

Проект предусматривает устройство развязок в разных уровнях, путепроводов и мостов, в том числе переходов через реки Томь, Большая Мозжуха и Чесноковка. Над скоростной трассой проведут экодук длиной 83,7 м, покрытый травой и кустарниками, на нем предусмотрено устройство контрольно-следовой полосы для фиксации и классификации животных на территории «звериной тропы».