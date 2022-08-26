Председатель Правительства Российской Федерации в поздравительной телеграмме ко Дню шахтера написал:

Уважаемые друзья!

Искренне поздравляю вас с Днем шахтера.

Этот профессиональный праздник отмечается в 75-й раз в знак глубокого уважения к нелегкому труду горняков. К людям особой закалки, ответственным и мужественным.

Горное дело имеет многовековую историю, славные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Наша страна гордится знаменитыми шахтерскими династиями.

Благодаря выдающимся достижениям работников отрасли Россия является одной из крупнейших угольных держав мира, а отечественный топливно-энергетический комплекс — ключевым в национальной экономике. Вы делаете все для роста угледобычи, стабильной работы промышленных предприятий и заводов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечиваете энергетическую безопасность государства. Ваш труд связан с риском для жизни и здоровья. Спускаясь на сотни метров вглубь земли, вы проявляете не только высочайший профессионализм, но и лучшие человеческие качества, готовы прийти на помощь товарищам в любую минуту.

Сегодня перед отраслью стоят новые масштабные задачи. Среди них — развитие центров угледобычи, модернизация действующих предприятий, повышение их эффективности, а также автоматизация и роботизация горных работ, улучшение экологических показателей. И, конечно, необходимо уделять приоритетное внимание охране труда шахтеров, снижению аварийности, травматизма, обеспечению их безопасности.

Желаю вам новых трудовых успехов и достижений, крепкого здоровья и благополучия. Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам, которые передают свой опыт и знания новому поколению специалистов.