Шахтерские делегации прошли мимо строящего спортивного комплекса «КуZбасс-Арена» и Ледового дворца «КуZбасс». Затем началась праздничная программа в честь 75-летия Дня шахтера на Московской площади.

«Сегодня мы отмечаем 75-летие Дня шахтера, в этом году будем праздновать 300-летие угольной отрасли России. В этом году мы вводим новую традицию — прохождение торжественного парада. Уверен, она сохранится на долгие годы. С нами в одном строю люди, которые внесли огромный вклад в развитие угольной промышленности — ветераны, представители шахтерских делегаций муниципалитетов северной агломерации, а также студенты — будущие работники угольной отрасли. Они станут достойной сменой», — подчеркнул губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.

Помимо представителей шахтерских профессий в праздничном строе прошли сотрудники Кузбасского литейного завода, КОКСа и РЖД.

Губернатор Сергей Цивилев отметил 11 ветеранов угольной отрасли областными наградами — медалями «300-летие образования КуZбасса» и «За служение КуZбассу».

В 19:00 на Московской площади стартует выступление авиационной группы высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи».

Завершится празднование в 22:00 красочным фейерверком. Салют продлится 10 минут и будет состоять из 1984 залпов, их высота будет достигать 200 метров.

Трансляция праздничных мероприятий проходит в официальных аккаунтах в соцсетях правительства КуZбасса в «Одноклассниках», «ВКонтакте», а также на сайте канала «КуZбасс 1».

Праздничные программы в течение выходных будут организованы в парках и на площадках во всех районах города. Подробная программа размещена на сайте.