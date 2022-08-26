В телеграмме секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» говорится:

Работникам и ветеранам угольной отрасли

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю всех работников и ветеранов нашей угольной промышленности с Днем шахтера. В этом году у этой даты двойной юбилей. Шахтеры отмечают свой профессиональный праздник в 75-й раз, а самой угледобыче России исполнилось 300 лет.

Шахтерский труд во все времена пользовался почетом и уважением в нашем обществе. Эта профессия сопряжена с большими нагрузками, а порой — и с риском для жизни. Горняки — это отдельная каста отважных, сильных духом мужчин, которая формировалась не одну сотню лет. Это люди, которые не боятся тяжелого труда и испытаний. Недаром символом трудового подвига в нашей стране стал именно шахтер, Герой Социалистического труда Алексей Стаханов, чьим именем было названо известное движение.

Год за годом шахтеры добывают в недрах уголь, обеспечивая энергетическую безопасность нашей страны. Их вклад в развитие экономики и промышленности трудно переоценить. Современную Россию невозможно представить без результатов работы бригад Кузбасса, Донбасса и других угольных месторождений. Сегодня они продолжают славные трудовые традиции своих предшественников, честно работают на благо страны и ее промышленности, обеспечивают тепло и свет в наших домах.

Желаю всем шахтерам здоровья, благополучия, новых успехов!