Уважаемые ветераны и работники угольной отрасли!

В последнее воскресенье августа наша страна торжественно отмечает День шахтера. Это один из самых почитаемых профессиональных праздников, которому в 2022 году исполняется 75 лет. Текущий год знаменателен еще одной юбилейной датой: три столетия назад, в 1722 году, в нашей стране началась угледобыча. В честь этого события на территории Кузбасса пройдет приуроченный к празднованию 300-летия угольной промышленности России Международный угольный форум «Угольная отрасль – новые реалии», на площадках которого запланированы тематические сессии, образовательные и профориентационные занятия, конкурсы и выставки.

Богатство недр определило лидирующее положение нашего региона по добыче полезных ископаемых в стране. Кузбасс – крупнейший угольный центр, на долю которого приходится добыча половины всего российского угля и 70 % – коксующихся марок. Свой весомый вклад в энергетическую и экономическую безопасность региона и всей страны вносят около ста тысяч наших жителей, занятых на угольных предприятиях, а также работники смежных отраслей, которые задействованы в транспортировке «черного золота», строительстве инфраструктуры для угольных предприятий, обучении будущих шахтеров, разработке для них новых технологий.

Искренне благодарю всех, кто спускается в забои, управляет могучими экскаваторами и многотонными самосвалами на разрезах, обогащает уголь на фабриках и установках. Все вы выбрали тяжелую, опасную, но такую необходимую и уважаемую профессию. Ваш труд – это основа, на которой мы вместе строим современный, процветающий Кузбасс! Желаю вам и вашим семьям здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

С главным профессиональным праздником Кузбасса, дорогие шахтеры!