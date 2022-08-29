По информации министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, работы по подготовке региона к отопительному сезону завершены на 85 %. Из 918 котельных 700 уже полностью готовы к запуску. Кроме этого, коммунальщики завершают ревизию 3 900 км тепловых сетей, работы выполнены на 87 %.

«В Кузбассе активно ведется работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. Большое внимание уделяем отдаленным территориям. Только в этом году на подготовку объектов ЖКХ выделено около 11 млрд рублей. Это позволило закрыть еще 34 устаревших котельных, а потребителей переключить на современные системы теплоснабжения», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

В Анжеро-Судженске коммунальные службы готовят к работе 22 котельные и одну теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Проведен текущий и капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования: чистка котлов от сажи и накипи, ремонт котлов, ревизия и частичная замена запорной арматуры, ремонт установок углеподачи и золоудаления, ревизия насосного оборудования, промывка теплообменников, замена непригодных к дальнейшей эксплуатации дымовых труб. На завершающем этапе – ремонт зданий и сооружений котельных.

В Новокузнецке также завершаются работы по текущему и капитальному ремонту оборудования котельных и подготовке тепловых сетей во всех районах города. Планируется заменить около 12 км труб. Этим летом новокузнецкие коммунальщики перевыполнили план, вместо запланированного ремонта на 4,5 км теплосетей уже отремонтировали 7,2 км, работы продолжаются.

На центральной котельной города Тайга ведутся работы по капремонту батарейных циклонов БЦ-512, проведено обследование и капитальный ремонт грейферного крана котельной. Всего к сезону необходимо подготовить 14 котельных, на данный момент готовы к запуску 10. Кроме котельных, коммунальные службы продолжают готовить к работе тепловые и водопроводные сети, все запланированные работы выполняются по графику.

В Кемерове из 63 котельных к работе в зимний период уже подготовлены 55. Кроме этого, предсезонную ревизию проходят трансформаторные подстанции, водозаборы, канализационные станции и другие инженерные сооружения города. В настоящее время продолжаются работы по капитальному ремонту теплотрассы на улице Островского в районе площади Пушкина. Идет реконструкция 5,8 км (в двухтрубном исполнении) теплосетей на улицах Халтурина, Свободы, Базовая, проспекте Ленинградском; на проспекте Химиков переносится магистральный трубопровод под землю с расширением его пропускной способности. Кроме того, на 5,7 км городских сетей теплосетей выполнен текущий ремонт. Работы планируется завершить до начала отопительного сезона. Также в рамках подготовки к отопительному сезону в областном центре капитально отремонтировано почти 5 км сетей водоснабжения из запланированных 7 км. В работе – 600-метровый участок на проспекте Октябрьском от дома № 30 до дома № 36. Здесь применяют метод санации мягким рукавом, который предполагает минимальное вскрытие асфальтового покрытия, что существенно сокращает сроки выполнения работ.