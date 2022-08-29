Театральная труппа Донецкой Народной Республики покажет спектакль «Колобок. Хлебобулочное происшествие» в постановке режиссера Артема Малахова. Его можно будет посмотреть на сцене Театра кукол «Сказ» в Новокузнецке и Театре кукол им. А. Гайдара в Кемерове. Возрастное ограничение – «0+». Показы состоятся 15 октября. В этот же день пройдет открытое обсуждение спектакля под руководством театрального критика Натальи Прокоповой.

На данный момент репертуар театра насчитывает 24 разноплановых спектакля с использованием тростевых, перчаточных, ростовых, паркетных, планшетных, мимирующих и штоковых марионеток. Горловский городской театр кукол неоднократно становился лауреатом областных и международных фестивалей.

Напомним, международный фестиваль-форум «Сверкающие грани театра» пройдет в Кузбассе с 10 сентября по 30 октября. В нем примут участие как профессиональные театральные коллективы, так и студенческие, школьные, инклюзивные театры, а также театральные студии со всей страны. Ожидается, что помимо российских участников на фестиваль приедут актеры из Беларуси, Франции, Чехии, Финляндии и Ирана. Трансляция спектаклей будет организована во всех школах, больницах, на промышленных предприятиях в зонах отдыха.