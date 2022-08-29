Праздничные мероприятия в честь 75-летнего юбилея Дня шахтера прошли во всех муниципалитетах региона. Кузбассовцы смогли увидеть фигуры высшего пилотажа от авиагруппы «Стрижи», парад шахтерских делегаций, шоу дронов и фейерверки. В воскресенье состоялся «День открытых дверей» в аэропорту им. А.А. Леонова в Кемерове – все желающие могли сфотографироваться с истребителями, пообщаться с летчиками.

«День шахтера для всех нас особенный праздник, праздник всего Кузбасса. В Кузбассе нет ни одной семьи, которая не была бы связана с угольной отраслью. Для кузбассовцев организуют праздничные концерты, мастер-классы, конкурсы, фейерверки. В этом году мы ввели новую традицию – парады представителей шахтерских профессий, династий прошли в трех городах празднования – Полысаеве, Кемерове и Новокузнецке. Это способ подчеркнуть авторитет шахтерской профессии, ее значимость для всей России», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Основные мероприятия в столице Дня шахтера – городе Полысаево – прошли в субботу. В Полысаево утром 27 августа состоялось возложение цветов к часовне Покрова Божьей Матери в память о всех, кто не вернулся из шахты. На площадках, организованных в парке имени И.И. Горовца, можно было поучаствовать в творческих мастер-классах и спортивных мини-состязаниях. Прошли выступления различных творческих коллективов. Юнармейцы из военно-патриотического объединения «Альтаир» продемонстрировали умение обращаться с оружием, отразить нападение и разбить рукой деревянный брусок.

На стадионе имени Абрамова мастерство показали асы авиационной группы высшего пилотажа Военно-космических сил России «Стрижи». В рамках концертной программы выступили кавер-группы «Коктейль Молотова» и «Семь пятниц», барабанщики шоу-группы «ZANOZZZA» и знаменитые «Земляне».

В этом году впервые специально для празднования Дня шахтера в Полысаеве организовали уникальное шоу дронов – 250 аппаратов показывали то статичные, то движущиеся изображения. Завершил праздник большой фейерверк из 800 залпов.

В Кемерове более 5 тысяч шахтеров северной агломерации прошли в торжественном параде представителей шахтерских профессий. На Московской площади выступила АГВП Военно-воздушных сил России «Стрижи». В финале одиночный пилотаж продемонстрировал кузбассовец, ведущий группы подполковник Денис Кузнецов. Празднование завершилось 10-минутным фейерверком из 1984 залпов, их высота достигала 200 метров. 28 августа в кемеровском аэропорту имени А.А. Леонова прошел «День открытых дверей». С 10:00 до 16:00 все желающие могли поближе рассмотреть истребитель МиГ-29 авиагруппы высшего пилотажа Военно-космических сил России «Стрижи», послушать интересные рассказы легендарных летчиков-инструкторов.

В Новокузнецке в параде шахтерских делегаций приняли участие более 6 тысяч человек. На Театральной площади прошла концертная программа «Кузбасс – шахтерский край!». На площадках выступили губернаторский джаз-клуб «Геликон», городские и приглашенные оркестры. 12 тысяч зрителей наблюдали фигуры высшего пилотажа от авиагруппы «Стрижи». Увидеть их можно было с любой точки Театральной площади, Сада Металлургов и проспекта Металлургов. Также праздничные и спортивные мероприятия продолжились в субботу.

В Белове праздничные программы, посвященные главному профессиональному празднику региона, прошли во всех территориях. Поселки приглашали гостей на народное гуляние в субботу, а в воскресенье праздничный концерт собрал на одной сцене местные коллективы и приглашенных артистов на Центральной площади города. Выступили Губернаторский духовой оркестр (Кемерово), Салават Хайдаров (Анапа), Алена Гурьева (Санкт-Петербург), кавер-группа «Без фальши» (Новосибирск), барабанное шоу PercussionProject (Томск), а также вокальная группа «Пятеро» (Москва). Коллектив известен многоголосым исполнением академических, джазовых, популярных и народных произведений, романсов, а также как «акапельный оркестр».

Во время праздничной программы прошло награждение супружеских пар, которые вступили в брак в канун Дня шахтера. В округе в «шахтерские» выходные появились 5 новых семей. В одной из них оба новобрачных – горняки: муж – механик, а молодая жена – техник-картограф. Финалом праздничных программ стал фейерверк.

В Ленинске-Кузнецком на городских площадках мероприятия проходили в течение 10 дней: игры и конкурсы для самых маленьких горожан, поэтический конкурс, праздник красок Холи, конкурс рисунков на асфальте, выступления артистов в каждом районе города. 28 августа концертно-развлекательная программа «Праздник на-гора!» стартовала на площади торжеств им. В.П. Мазикина. С 17:00 работали веселые клоуны и джамперы, ростовые куклы, проходили «Шахтерские» игры, «Ярмарка ремесел», мастер-классы, фотозоны, чеканка монет, розыгрыш призов и другие интерактивные площадки. Творческие коллективы и солисты города представили свои лучшие вокальные и танцевальные номера. Праздничную программу продолжили кавер-группа из Санкт-Петербург AYA project, для горожан прозвучали лучшие мировые хиты. Известные музыкальные композиции исполнил гармонист из Новосибирска Дмитрий Иващенко –неоднократный участник передачи «Привет, Андрей!» телеканала «Россия 1», обладатель серебряной кнопки YouTube. Завершилось празднование Дня шахтера в 22:00 ярким салютом. В Междуреченске прошли фестивали, концерты и мастер-классы. В парке культуры и отдыха состоялась молодежная историко-краеведческая квест-игра «Шахтерская победа». Восемь команд ориентировались на местности, выполняли задания на силу и ловкость. Участники отвечали на вопросы и загадки, связанные с историей города и профессией шахтера. Главное празднование прошло на площади Весенней. На сцене выступали местные и региональные артисты. В 22:00 для междуреченцев пел заслуженный артист России Валерий Сюткин. В 23:00 прогремел праздничный фейерверк.