Кузбасские кедры стали первыми деревьями, которые высажены в парке возрожденного Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря (обитель 1551 года). Участие в экологической акции приняли глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Высадку кедров приурочили к главному празднику обители – дню Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Сразу после торжественной церемонии глава Татарстана Рустам Минниханов написал губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву: «Сегодня открыли монастырский парк Успенского монастыря, где были высажены кузбасские кедры! Вам спасибо за подарок! Поздравляю с Днем шахтера!».

«Свияжск – это историческое и архитектурное достояние всей России. Очень приятно и почетно, что Кузбасс смог внести свою лепту в восстановление этого святого для всех православных людей места. Наши кедры будут и через века служить символом крепкой дружбы между нашими субъектами», – ответил Сергей Цивилев.

Восстановление монастыря и других храмов острова-града вели последние 25 лет по инициативе бывшего президента республики Минтимера Шаймиева и при поддержке президента России Владимира Путина.

Комплекс построен в 1556–1561 годах. Облик уникального архитектурного памятника в стиле псковско-новгородских храмов мало изменился за пять столетий. Частично сохранились даже уникальные фрески. Парк на территории Свияжской обители превышает 1 гектар. Тропинки проложены в форме креста. В перспективе здесь планируют воссоздать колодец Святителя Германа, засыпанный в советское время, когда на территорию острова-града ссылали репрессированных.