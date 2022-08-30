Все, кто хочет быть просветителем, найти свою аудиторию и развивать навыки публичных выступлений, могут пройти конкурсный отбор на третий сезон «Лиги Лекторов». Подать заявку нужно на сайте Российского общества «Знание» до 25 сентября 2022 года.

«Всероссийский конкурс просветителей открывает новые возможности для тех, кто хочет делиться опытом, знаниями. И нам важно, чтобы как можно больше людей смогли участвовать. Успехи финалистов прошлых сезонов – отличное тому подтверждение. Они выступают с лекциями и мастер-классами на наших форумах по всей стране, становятся спикерами на мероприятиях других организаторов, в передачах на телевидении и радио. Многие запускают свои проекты, движутся вверх по карьерной лестнице. Ведь конкурс помогает обрести уверенность в себе, прокачать ораторские способности, найти единомышленников и даже получить поддержку на развитие и продвижение просветительского контента», – подчеркнул Максим Древаль, генеральный директор Российского общества «Знание».

Участвовать в конкурсе могут граждане РФ старше 18 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и готовые делиться уникальными знаниями в своей сфере деятельности, а также участники прошлых сезонов «Лиги Лекторов», которые не вошли в число победителей.

Заявки принимаются по восьми направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и здоровый образ жизни.

Конкурсные выступления претендентов на вступление в «Лигу Лекторов» будет оценивать экспертный совет, в состав которого входят государственные деятели, представители общественных объединений и образовательных учреждений, ученые и исследователи, специалисты организаций-партнеров «Знания». Учитываться будут знания и методология в выбранной области, общая культура лектора, креативность подачи материала, актуальность темы.

По итогам онлайн-этапа 400 участников пройдут в полуфинал и лично выступят с 20-минутными лекциями на площадках в 8 федеральных округах, каждый в своем. Оценивать полуфиналистов будет открытая аудитория слушателей.

Финал третьего сезона «Лиги Лекторов» пройдет в Москве в конце апреля 2023 года. Претенденты на победу выступят с лекциями в ведущих столичных вузах. Выступления оценит открытая аудитория слушателей и экспертный совет.

Имена 50 лучших из лучших организаторы «Лиги лекторов» объявят на церемонии награждения в Москве. Финалисты и победители третьего сезона получат звание Лектора «Знания» и возможность выступать на мероприятиях Общества. Также победителям конкурса вручат денежные призы в размере 500 тысяч рублей на поддержку, развитие и продвижение просветительского контента.

Одно из значимых нововведений всероссийского конкурса этого года – запуск «Школьной Лиги Лекторов». Инициатива призвана популяризировать просветительскую деятельность в молодежной среде и поддержать активных ребят, желающих реализовать себя в просвещении, освоить ораторское искусство. Попробовать свои силы в новом направлении смогут учащиеся школ и средних специальных учебных заведений, участники летних тематических программ всероссийских детских центров в возрасте от 14 до 17 лет. Конкурс проводится по тем же восьми направлениям, что и основная «Лига Лекторов», в финале будут выбраны 20 победителей.

Важной составляющей конкурсов как для взрослых лекторов, так и для школьников станет система наставничества, которая впервые была реализована во втором сезоне: победители предыдущих сезонов делятся лайфхаками, помогают конкурсантам в подготовке к выступлениям. Развитию наставничества будет способствовать и «Академия Знания» – новое направление, которое запускается в сентябре и нацелено на обучение в очном и онлайн-формате разных групп аудитории из числа участников проектов и партнеров Российского общества «Знание». Подробную информацию можно узнать на официальных интернет-ресурсах «Лиги Лекторов»: на сайте, «ВКонтакте» и в Telegram.