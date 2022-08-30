С 1 по 9 сентября школьники и студенты узнают, как стать успешным в эпоху перемен, какие специальности сегодня наиболее востребованы на рынке, как построить научную карьеру молодому ученому и многое другое. Своим опытом и знаниями с ребятами поделятся государственные и общественные деятели, выдающиеся ученые, представители сферы культуры и искусства, спортсмены и другие наставники.

Встречи со школьниками и студентами будут проходить в различных форматах: просветительские уроки, лекции-экскурсии, мастер-классы, деловые игры, семинары, презентации, игровые программы, квесты и литературные гостиные.

Площадками проведения мероприятий станут общеобразовательные учреждения, библиотеки, дома культуры, музеи, молодежные центры, коммерческие организации и так далее.

Чтобы принять участие в просветительской акции «Поделись своим Знанием», необходимо зарегистрироваться по ссылке.