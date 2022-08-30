Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года проходит на спортивных объектах 12 регионов страны в 39 видах спорта. В ней принимают участие около 13 000 спортсменов. Соревнования по отдельным видам программы продлятся до 2 октября. По итогам уже состоявшихся состязаний кузбасские спортсмены показали высокие результаты и завоевали 13 медалей.

Спортивная сборная команда Кузбасса по тяжелой атлетике заняла 2-е место в общекомандном зачете, проиграв спортивной сборной Москвы. В составе нашей команды выступали 7 спортсменов. Заслуженный мастер спорта Сергей Петров (Новокузнецк) завоевал золотую медаль в весовой категории 73 кг с результатом в сумме двоеборья 308 кг. Мастер спорта международного класса Георгий Купцов (Новокузнецк) стал победителем в весовой категории 102 кг, его результат в сумме двоеборья составил 385 кг. Тренируются спортсмены в спортивной школе олимпийского резерва Кузбасса по тяжелой атлетике под руководством Вадима Карпова.

Пять медалей завоевали кузбасские девушки по вольной борьбе. В весовой категории 59 кг победила мастер спорта Анастасия Сидельникова (Осинники, тренеры – Григорий и Наталья Брайко). Бронзовыми призерами стали мастер спорта международного класса Мария Тюмерекова в весовой категории 50 кг (Осинники, тренеры – Григорий и Наталья Брайко); мастер спорта Анжелика Федорова в весовой категории 50 кг (Новокузнецк, тренеры – Ирина и Виталий Казимирские); мастер спорта Наталья Федосеева в весовой категории 68 кг (Березовский, тренер – Константин Часовских); мастер спорта международного класса Элмира Халаева в весовой категории 72 кг (Междуреченск, тренеры – Сергей Бордюговский и Евгений Попов).

Беловчане отличись в легкой атлетике. Так, победителем в беге на 10 тысяч метров стал мастер спорта международного класса Анатолий Рыбаков. Также Анатолий стал бронзовым призером в беге на 5 тысяч метров с результатом 13.56.71 минут. Мастер спорта международного класса Евгений Рыбаков занял 2-е место в беге на 10 тысяч метров. Спортсмены тренируются в СШОР Кузбасса по легкой атлетике им. В.А. Савенкова у заслуженного тренера России Александра Фригина.

Кемеровские спортсмены-дзюдоисты также пополнили копилку Кузбасса наградами. Дарья Храмойкина стала чемпионкой в весовой категории 70 кг (тренеры – Дамир Гильванов, Сергей Савич), Яго Абуладзе завоевал бронзу в весовой категории 66 кг (тренер – Джумбер Абуладзе).

В соревнованиях по греко-римской борьбе в составе сборной нашего региона бронзовую награду в весовой категории 67 кг завоевал мастер спорта Шохин Холназаров, занимающийся в Училище олимпийского резерва Кузбасса (Новокузнецк, тренеры – Артем Буцик, Арунат Кучинов).