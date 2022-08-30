Кузбасские врачи стали победителями всероссийского конкурса

Минздрав России подвел итоги Всероссийского конкурса врачей и назвал 162 победителя в 36 номинациях. Среди победителей есть и кузбассовцы.

В номинации «Лучший травматолог-ортопед» 3 место занял Евгений Ещин из Кемеровской городской клинической больницы № 11». Как рассказал сам Евгений, он гордится тем, что, постоянно сдвигает временные рамки для пациентов почтенного и старческого возраста.

«Пожилой пациент, как никто другой заслуживает большого терпения, внимания, уважения со всех сторон», — говорит Евгений Ещин.

В номинации «Лучший терапевт» 2 место заняла Ирина Кушнир из Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева».

«Такие конкурсы полезны для врачей, — отмечает Ирина Кушнир, —особенно, когда ты уже имеешь талант, профессиональные наработки и хочешь развиваться. Подобные конкурсы и премии — это тоже поддержка медиков от государства».

В Минздраве Кузбасса подчеркивают, что престиж профессии врача заметно растет. К тому же в регионе действуют различные программы для работников отрасли.

«В частности на привлечение врачей в отдалённые территории в качестве государственной поддержки выплачиваются подъемные до 1,5 млн рублей. Медикам помогают приобрести жилье по льготной ипотеке, их детям первоочередно предоставляют места в детсадах и школах», — напомнил министр здравоохранения Дмитрий Беглов.

Победители получат премии от 200 тысяч до 3 млн рублей.