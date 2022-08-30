В преддверии профессионального праздника для работников нефтяной и газовой промышленности Кузбасса прошел торжественный прием.

«Нефтегазовая отрасль – одна из самых молодых в Кузбассе, однако она активно и успешно развивается. По значимости она стоит в одном ряду с угледобычей, металлургией и химической промышленностью. Благодарю за значительный вклад, который вы вносите в развитие экономики Кузбасса и улучшаете качество жизни людей», – поздравил работников нефтяной и газовой промышленности губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

56 работников нефтяной и газовой отрасли получили областные награды. Восемь человек получили медали «За служение Кузбассу», четверо – медали «За веру и добро», Почетной грамотой губернатора Кузбасса отмечены 22 человека, еще семь получили Благодарность губернатора Кузбасса. Юбилейную медаль «300-летие образования Кузбасса» вручили 13 специалистам, один получил медаль «За достойное воспитание детей». Кроме того, Памятный адрес губернатора Кузбасса вручили коллективу новокузнецкого ООО «Сибгаз-эксплуатация», его директор Дмитрий Грачев получил Диплом губернатора Кузбасса.

Так, медали «За служение Кузбассу» вручены Николаю Асадчему и Сергею Вереину.

Инженер по техническому обслуживанию лабораторного оборудования службы главного технолога Яйского НПЗ Николай Асадчий при запуске 2-й очереди завода самостоятельно занимался наладкой уникального дорогостоящего оборудования, аналогов которому нет в Кузбассе. Оборудование было своевременно отлажено и введено в эксплуатацию, что позволило вовремя начать лабораторные исследования новых выпускаемых продуктов. В результате на рынок Кузбасса выпустили качественное топливо: бензин экологического класса К5 марки АИ-92, АИ-95, снизилась зависимость региона от поставок топлива из других областей.

Сергей Вереин – оператор заправочных станций 4 разряда цеха по добыче газа и газового конденсата, газового промысла общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Кузнецк». В 2017 году предприятие внедрило его рационализаторское предложение по установке конструкции, предотвращающей случайное повреждение контейнера автозаправочной станции, что позволило сократить затраты на ремонт контейнера более чем на 20%, а также повысить безопасность работ. В 2018 году Сергей Михайлович предотвратил аварию на топливораздаточной колонке. В результате удалось сохранить жизни и здоровье сотрудников, предотвратить срыв отпуска топлива, а также избежать убытков на сумму более 1,5 млн рублей.

Флагман нефтепереработки Кузбасса – Яйский нефтеперерабатывающий завод – филиал АО «НефтеХимСервис». Объем переработки нефти составляет 3,3 млн тонн в год. В 2021 году начала работу комбинированная установка переработки прямогонных бензиновых фракций УК-1, что обеспечит ежегодный выпуск до 700 тысяч тонн автомобильного бензина стандарта Евро-5. Строительство Яйского НПЗ внесло большой вклад в диверсификацию экономики Кузбасса, позволило открыть в Анжеро-Судженске около тысячи новых рабочих мест. Сейчас идет строительство третьей очереди завода, что в перспективе позволит увеличить мощности предприятия и глубину переработки нефти и наладить выпуск товарного дизельного топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами.

Кузбасс – крупнейший потребитель природного газа в Сибирском федеральном округе – более 3,4 млрд кубометров в год. В 2021 году в рамках региональной программы газификации построено более 27 км газопроводов, газифицировано порядка 500 домовладений, переведено на природный газ 15 котельных (объекты ЖКХ, промышленности, предпринимательства). В регионе реализуется программа социальной газификации (догазификации). К концу 2024 года планируется создать техническую возможность подключения к сетям газораспределения более 13,5 тысячи домов. В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию более 90 км газораспределительных сетей. В Новокузнецке в рамках нацпроекта «Экология» в 2022 году планируется ввод порядка 30 км новых сетей газораспределения. К 2024 году планируется создать условия для подключения к сетям газораспределения более 8 тысяч домов.

В регионе работает 5 газораспределительных организаций: ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «Кузбассоблгаз», ООО «СибГазификация» и ООО «Сибгаз-эксплуатация» в Новокузнецке и Юрге.

Основные потребители голубого топлива в Кузбассе – промышленные предприятия: КАО «АЗОТ», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ООО «Топкинский цемент», Центральная ТЭЦ, АО «Теплоэнерго», ООО «КДВ Яшкино» и ООО «Сибирь-Энерго».

С 2008 года реализуется уникальный инвестиционный проект ООО «Газпром добыча Кузнецк» по добыче метана из угольных пластов. Технологии направлены не только на повышение безопасности шахтерского труда, но и на сохранение окружающей среды. Работы ведутся на трех месторождениях: Талдинском, Нарыкско-Осташкинском и Тутуясской площади. Пробурено уже 39 скважин.

С 2017 года в регионе работает завод компании «Сибирь-Энерго» по сжижению природного газа (СПГ), используемого в качестве альтернативного топлива для средне- и крупнотоннажной самосвальной карьерной техники угледобывающих предприятий. Производственная мощность завода – 1,5 тонны СПГ в час.

Сегодня Кузбасс занимает 12-е место в рейтинге регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива и первое место за Уралом по приросту потребления компримированного природного газа (28,9 % (7,9 млн м куб.). В регионе действует 11 автоматических газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), до 2032 года планируется увеличить их количество вдвое. Также на территории региона действуют более 450 автоматических заправочных станций, обеспечивающих население качественным и доступным топливом.