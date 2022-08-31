В двух поликлиниках Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 им. А.А. Луцика установлены цифровые рентгеновские комплексы, а в Кемеровской городской клинической больнице № 11 – УЗИ и рентген-аппараты.

«В Кузбассе продолжается масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, которую мы начали в 2018 году. Важно, чтобы каждый житель Кузбасса мог получать своевременную медпомощь, не выезжая за пределы своего родного города или села. Во всех территориях региона создаются одинаковые условия для этого», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В Новокузнецке рентгеновские комплексы начали работать в поликлинике № 2 Заводского района и поликлинике № 4 Новоильинского района. В среднем на каждом из новых аппаратов ежедневно обследуются до 50 пациентов. Российские аппараты Р-600 «Полидиагност» позволяют проводить обследование органов грудной клетки, желудочно-кишечного тракта и костно-суставной системы.

Новая техника оборудована столом-штативом, имеющим три рабочих положения: вертикальное, горизонтальное и наклонное. Детальные снимки высокого качества помогают врачам устанавливать максимально точные диагнозы, что существенно расширяет возможности рентген-диагностики.

Такой же рентгенологический комплекс теперь есть в арсенале врачей Кемеровской больницы № 11. Кроме того, в клинику поступил современный аппарат УЗИ. Ультразвуковой сканер нового аппарата оснащен сенсорной панелью управления и новейшими технологиями обработки изображения. За 1,5 месяца на нем уже проведено более 3 тысяч исследований.