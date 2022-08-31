Современный мультимедийный центр создан в культурно-досуговом комплексе Центрального района Новокузнецка. На его оснащение в рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» направлен 1 млн рублей.

«Технические возможности виртуального концертного зала позволят жителям южной агломерации региона побывать на федеральных и региональных концертах и мероприятиях, не выезжая за пределы Новокузнецка. Это особенно важно в преддверии первого Международного театрального фестиваля “Сверкающие грани театра”. Виртуальные концертные залы станут площадками, где можно будет посмотреть трансляции спектаклей в самом высоком качестве», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Для оснащения зала закуплено специальное акустическое оборудование, светодиодный модульный экран, программное обеспечение для онлайн-трансляций и демонстрации видеозаписи в высоком разрешении.

В рамках нацпроекта «Культура» в Кузбассе уже открыты виртуальные концертные залы в Белове, Анжеро-Судженске, Кемерове, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецке.