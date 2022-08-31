В этом сезоне приведут в нормативное состояние сразу 130 км муниципальных дорог КуZбасса. Их ремонтировали и строили за счет субсидии 3 млрд 972 млн рублей из областного бюджета.

«Этот год объявлен в КуZбассе Годом безопасности дорожного движения. Качественные дороги — это прежде всего безопасность для автомобилистов и для пешеходов. Важно, что мы строим и ремонтируем не только скоростные трассы и дороги между городами, но и уделяем особое внимание тем участкам, с которыми жители нашего региона сталкиваются каждый день, выходя из дома», — отметил губернатор КуZбасса Сергей Цивилев.

Самые масштабные дорожные работы в 2022 году идут в Прокопьевске. Жители этого города неоднократно обращались в социальные сети и на прямые линии губернатора с жалобами на плачевное состояние улично-дорожной сети. В этом сезоне по распоряжению Сергея Цивилева в Прокопьевске капитально ремонтируют более 40 км самых загруженных участков с высоким пассажиропотоком. Это почти треть от общеобластного объема.

Так, завершается замена верхнего слоя покрытия на всем протяжении одной из главных улиц города — Проспектной. Эта дорога соединяет историческую часть Прокопьевска с Тырганом — самым густонаселенным районом города. Проспектную решено отремонтировать вместе со спуском-подъемом школы №12 и улицей Серова и рядом участков улиц на Тыргане.

Кроме того, впервые за много лет отремонтировали участок проспекта Шахтеров в центре Прокопьевска. Также работы ведутся на участке от улицы Проектная до улицы Горная. Как заверяют подрядчики, долгожданная дорога от центра города к Ясной Поляне протяженностью 8 км будет сделана до первых холодов.

В комплексе с полной заменой асфальта обновляется и вся улично-дорожная сеть: устанавливают новые остановочные павильоны, ограждение, дорожные знаки, светофоры. Так, в рамках областной субсидии в Прокопьевске установили 7 светофоров вызывного действия, 6 предупреждающих светофоров у детсадов и школ, в стадии проектирования установка еще 10 светофоров в 2023 году. Отремонтировано 6 тротуаров. На 22 пешеходных переходах в ближайшее время будет нанесена долговечная светоотражающая разметка, что важно перед наступлением осеннее-зимнего сезона.

В Полысаеве тоже решились давние дорожные проблемы — отремонтировали около 12 км значимых участков улично-дорофжной сети. На улице Крупской отремонтированы все 4 км дороги, осталось сделать часть примыкающих съездов. Вдоль улицы Космонавтов отремонтированы все съезды и само полотно дороги. Еще один решенный вопрос в Полысаеве — дорога в 13 квартале, самом молодом в городе.

Также по областной субсидии долгожданный дорожный объект построили в Кемерове. Завершается строительство второго этапа дороги-дублера Притомского проспекта. Дорожники укладывают асфальт, занимаются обустройством тротуаров и газонов. Первая очередь дороги, которая обеспечила возможность подъехать к Московской площади и Ледовому дворцу «КуZбасс», была построена в 2021 году. А уже скоро по дублеру можно будет проехать вдоль строящейся «КуZбасс-Арены» почти до самого берега Искитимки и «хрустального» моста.