В День знаний в Кузбассе открылись 3 новые школы – две в Центральном районе Кемерова и одна – в Анжеро-Судженске. Учебные заведения построены в рамках нацпроекта «Образование».

«В Кузбассе последовательно создаются равные возможности для получения образования во всех городах и поселках – наши дети должны учиться в комфортных условиях, пользоваться передовыми технологиями, осваивать предметы на современном уровне. Сегодня мы открываем три новые современные школы, в них смогут получать знания более 3 000 ребят. Сейчас в Кузбассе в рамках нацпроекта “Образование” строятся еще 4 школы – в Юрге, Новокузнецке, Кемерове и поселке Пригородный Кемеровского округа. Еще 3 школы начнут возводить до конца года – в Белове, Калтане и поселке Теба Междуреченского округа», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Школа № 5 на проспекте Притомском в микрорайоне 7б Кемерова рассчитана на 1 225 человек. Учебный комплекс состоит из трех блоков с разной этажностью. Площадь школы 6,5 тыс. кв. м – это позволяет просторно разместить учебные классы, универсальный спортивный блок, кружковые помещения. Предусмотрен актовый зал, просторная столовая, холлы, в которых организованы различные активности для детей.

Акцент в обучении будет сделан на медицину. В школе предусмотрены медико-биологический класс для углубленного изучения информатики, математики, биологии и предметов естественно-научного цикла. Занятия будут проводить сотрудники вузов, работники Кузбасской областной клинической больницы и медицинского колледжа.

В спортивный блок входит тренажерный и игровой залы, раздевалки, душевые. В школе будут сформированы классы различного спортивного профиля, для которых организуют обучение по принципу полного дня: утром дети учатся, вечером в этом же здании тренируются.

Также в Кемерове открылся второй корпус школы № 45 в микрорайоне 15А, рассчитанный на 1 050 мест. Всего в двух корпусах будут учиться 1742 человека. В школе будут организованы инженерные классы с углубленным изучением физики, химии, информатики, черчения и технологии.

В школе № 45 будут проводиться занятия по графическому дизайну, инфографике, электромеханике, программированию, робототехнике, конструированию космических аппаратов, космической метеорологии, геоинформатике и дистанционному зондированию земли.

На первом этаже школы находятся классные кабинеты начальных классов, актовый зал на 399 мест, мастерские для мальчиков и девочек, гардеробы, светлая просторная столовая. На втором этаже – два спортивных зала с помещениями для инвентаря. Третий и четвертый этаж занимают кабинеты для занятий старших классов.

В школе продуманная система навигации – не только указатели, но и схема расположения кабинетов на каждом этаже. Для старших классов создан настоящий настенный музей – собраны интересные факты об ученых, о странах, о России, отдельная экспозиция посвящена Великой Отечественной войне.

В микрорайоне «Восточный» Анжеро-Судженска открылась самая большая школа Кузбасса: ее площадь – 17,5 тыс. кв. м. Она рассчитана на 1 000 мест. Для ребят оборудованы профильные инженерно-технические и медико-биологические классы, просторные кабинеты робототехники и музыки, мастерские. Также в школе открылся первый в городе кадетский класс.

Площади школы позволили отвести значительную часть одного из этажей под кабинеты иностранного языка – классы будут делиться на подгруппы, а на занятия по робототехнике и информатике можно объединять несколько классов – для этого создано пространство коворкинга с трансформируемыми столами. Во всех кабинетах установлено мультимедийное оборудование. Также в школе есть 3 спортзала, во дворе – стадион.

Планируется, что здесь будут проходить слеты, летние и зимние школы, конференции, семинары и общественные городские мероприятия.