У студентов Кемеровского филиала Российского государственного института сценических искусств прошла торжественная линейка. Для 75 первокурсников устроили костюмированное представление. Молодые люди в бальных платьях и костюмах впервые получили студенческие билеты. Помимо этого, для всех участников торжественного мероприятия выступил студент 1 курса филиала РГИСИ Андрей Гамм.

«С этого учебного года в регионе начал работать филиал Российского государственного института сценических искусств. Здесь будут готовить специалистов всех основных театральных профессий: артистов, режиссеров, художников-постановщиков, продюсеров, художников-технологов, театроведов. Учиться в кузбасском филиале сценических искусств смогут ребята со всей Сибири и Дальнего Востока. Этот культурно-образовательный комплекс – наша гордость. Уверен, что с него начнется новая страница в истории культурного развития Кузбасса», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Набор на обучение в Кемеровском филиале РГИСИ проходил по 10 программам бакалавриата и специалитета, включая актерское искусство, режиссуру театра, сценографию, продюсерство, технологию художественного оформления спектакля и театроведение. На самую популярную специальность, «Актерское искусство», конкурс составил 7 человек на место.

Планируется, что к началу 2023 года откроется новый учебный корпус площадью 15 тысяч кв. м, расположенный в Ленинском районе Кемерова. Помимо лекционных аудиторий, здесь будут расположены актерско-режиссерские студии, лаборатории по созданию костюмов, грима, мастерские по изготовлению кукол, бутафории, реквизита, декораций. Сейчас обучение временно проходит в колледже искусств имени И. Кобзона.

На вступительные экзамены приехали абитуриенты не только из сибирских регионов – Кузбасса, Новосибирской и Томской областей, республики Хакасия, Алтайского края, но и из Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. А на специализации «Режиссер театра кукол» будет обучаться студентка из Китайской Народной Республики.

Всего в этом году в вузах Кузбасса будут учиться свыше 45 тысяч студентов, в том числе более 8 тысяч – на первом курсе. Праздничные мероприятия сегодня проходят в 17 вузах региона. Так, в Кемеровском государственном университете помимо торжественной линейки прошел традиционный ректорский прием стобалльников, победителей олимпиад и выпускников школ со средним баллом аттестата 5.0.

Во внутреннем дворе Кузбасского государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева прошла ярмарка студенческих организаций. Активисты и руководители объединений рассказали первокурсникам о деятельности и возможностях вступления в организации.

На базе Кемеровского государственного института культуры прошли творческие мастер-классы, работа игровых и интеллектуальных площадок. На празднике знаний также выступили творческие коллективы вуза.

Студенты Кемеровского государственного медицинского университета традиционно зачитали клятву первокурсника. После этого они посетили различные интерактивные локации, познакомились со студенческими объединениями, в частности, Кемеровским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры – медики».