В России стартовал осенний сезон туристического кешбэка, когда можно вернуть часть стоимости путешествия по России. При покупке путевки или бронировании гостиницы с 25 августа по 10 сентября включительно возвращается кешбэк — 20% от стоимости. Воспользоваться предложением могут держатели карты «МИР». Для заказа тура или бронирования отеля необходимо зарегистрироваться в программе лояльности системы «МИР» по ссылке (https://privetmir.ru/russiatravel/)

Программа действует на поездки по России с 1 октября по 25 декабря и на круизы с 1 сентября до окончания навигации. Путешествие должно длиться не менее 4 дней и 3 ночей.

Так, путешествовать по России стало выгоднее, потому что получить кешбэк можно неограниченное количество раз. Максимальная сумма кешбэка за одну поездку — 20 000 рублей. При оплате напрямую на сайте отеля или санатория, расположенного на Дальнем востоке, — максимум 40 000 рублей.

Как отмечают в министерстве туризма и молодежной политики Кузбасса, количество гостиниц в регионе, готовых принять гостей по туристическому кешбэку, постоянно увеличивается.

«В программе принимают участие: 32 отеля, 6 санаториев, 10 туристических операторов, — говорит министр туризма и молодежной политики Антон Пятовский, — то есть в Кузбассе практически все предприятия туристической индустрии готовы работать с кешбэком».

Чаще всего туристов в Кузбассе привлекают пешеходные маршруты Кузнецкого Алатау и горнолыжные комплексы. Только в Шерегеше за прошлую зиму побывали около 2,2 млн туристов. Также туристов интересуют исторические маршрут в Мариинск, а также в Прокопьевский и Гурьевский муниципальные округа.

На сайте Федерального агентства по туризму (https://tourism.gov.ru) есть возможность забронировать отель, санаторий или круиз в любом регионе страны. Также узнать подробности программы и приобрести путевку можно на сайте мирпутешествий.рф.