Министр просвещения России Сергей Кравцов провел общероссийское родительское собрание. Оно проходило в формате открытого межрегионального диалога с подключением из всех федеральных округов России.

На собрании рассматривались вопросы организации обучения в школах в 2022-2023 гг. Обсуждался формат обучения, введение единой образовательной программы, запрет на использование мобильных телефонов, работа цифрового сервиса «Моя школа». В школах уже введена еженедельная церемония поднятия Государственного флага и исполнение гимна, создано всероссийское движение детей и молодежи, запущен проект по профориентации «Билет в будущее», а также классный час, на котором будут обсуждаться волнующие детей вопросы «Разговоры о важном».

Представителей Кузбасса интересовал вопрос интеграции в образовательное пространство России детей из Донбасса.

— Более 1300 школ в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областях мы обеспечили учебниками, оборудованием, проводим ремонт. Мы делаем все, чтобы в этих школах было качественное образование, чтобы дети развивали свои таланты, — отметил Сергей Кравцов.

Что касается конкретно Кузбасса, то в регионе помимо федерального финансирования капитального ремонта школ действует губернаторская программа «Моя новая школа». На ее реализацию деньги выделяются из областного бюджета. Так, 1 сентября в рамках региональной программы после капремонта открыты два объекта: школа № 14 в Юрге на 1300 учеников и школа в поселке Старопестерево Беловского муниципального округа на 500 детей.