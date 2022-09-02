С 5 по 9 сентября 2022 года кузбассовцы могут обратиться к руководителям исполнительных органов государственной власти Кузбасса отраслевой и специальной компетенции, иных органов по телефонам прямой линии с 15:00 до 17:00:

5 сентября (понедельник) – Шматок Юлия Николаевна – директор Фонда развития жилищного строительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 38-52-01

6 сентября (вторник) – Догадов Валерий Анатольевич – заместитель губернатора Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка, тел. 8 (3842) 36-87-09

– Ивлев Олег Валериевич – министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-38-41

7 сентября (среда) – Печеркина Ирина Александровна – министр строительства Кузбасса, тел. 8 (3842) 58-55-45

8 сентября (четверг) – Юдина Анна Ивановна – министр культуры и национальной политики Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-33-42

9 сентября (пятница) – Балакирева Софья Юрьевна – министр образования Кузбасса, тел. 8 (3842) 36-43-21