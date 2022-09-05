На форуме «Россия – спортивная держава» планируется не только обменяться мнениями на тему импортозамещения в спортивной отрасли, но и представить конкретные пути решения сложившейся ситуации. На международной выставке «Современный спорт. Инновации и перспективы» (MSIP) планируется представить секцию российских производителей «Движение на импортозамещение».

«В условиях санкционного давления вопрос импортозамещения является одним из ключевых в повестке форума «Россия – спортивная держава». Минспорта России будет поддерживать отечественных производителей экипировки, инвентаря и спортивного питания. Форум – это большая международная площадка, где отечественные компании смогут представить свою продукцию, рассказать о преимуществах товаров российского производства и наладить взаимодействие с органами исполнительной власти, спортивными федерациями, сборными командами России и просто приверженцами здорового образа жизни», – подчеркнул министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

Основная цель Х юбилейного международного форума «Россия – спортивная держава» – выработка практических решений и рекомендаций по обеспечению комплекса стратегических задач развития физической культуры и спорта до 2024 года с учетом изменений внешних и внутренних условий их реализации, выработке приоритетов развития спортивной отрасли в условиях санкций.

«Профессиональные клубы и спортивные федерации уже столкнулись со сложностями при заказе и доставке экипировки и спортивного инвентаря. В настоящее время в Кузбассе ведут работу в сфере отечественного спортивно-технологического оборудования и правильного питания организации, которые занимаются производством спортивного питания, спортивной экипировки и инвентаря, перерабатывают изношенные автошины для изготовления травмобезопасных износостойких покрытий для оснащения открытых и закрытых спортивных площадок», – отметил министр спорта Кузбасса Сергей Мяус.

Также на площадке форума будут представлены материалы нового федерального проекта «Бизнес-спринт» нацпроекта «Демография». Его цель – обеспечить жителей страны доступными и комфортными спортивными объектами и привлечь внебюджетные инвестиции в спортивную индустрию для развития инфраструктуры массового спорта. В рамках федерального проекта до 2024 года в регионах построят 84 быстровозводимых модульных зала, для строительства будут использованы российские материалы и комплектующие.

В рамках этого проекта Кузбассу предоставлена субсидия на закупку оборудования для создания двух «умных» спортивных площадок, которые обустроят в Кемерове и Белове уже в конце сентября. Финансирование составит 73 млн рублей, в настоящее время ведется поставка и монтаж оборудования. Здесь можно будет заниматься футболом, баскетболом, волейболом. Площадки будут включать в себя уличные силовые тренажеры, гимнастические скамьи, трибуну на 100 мест, зону для занятий воркаутом. На тренажеры нанесут специальный QR-код, с помощью которого можно ознакомиться с правилами выполнения упражнений и игрой в различные виды спорта.