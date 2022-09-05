Представителям мотоклуба «Ночные волки» и кузбасским мотоциклистам в общей сложности предстоит преодолеть более 5 тысяч километров по маршруту Донецк – Волгоград – Саратов – Самара – Уфа – Магнитогорск – Курган – Омск – Новосибирск – Кемерово.

Перед отъездом участники мотопробега вместе с исполняющим обязанности мэра города Иваном Приходько возложили цветы к памятнику основателя Горловки, горному инженеру Петру Николаевичу Горлову. В знак нерушимой побратимской связи двух угледобывающих регионов на аллее Дружбы высадили сибирские кедры, которые привезли из Кузбасса.

Также кузбасские мотоциклисты обменялись с представителями Донбасса кусками угля, добытого из самых глубоких шахт «Осинниковская» (Кузбасс) и «имени Ленина» (ДНР, Макеевка). Представители кузбасской делегации вручили горловчанам миниатюрный макет стелы из угля, которую в рамках программы «Наследие» изготовят из большого угольного монолита и установят в Горловке в знак памяти о легендарном лыжном переходе стахановцев от Кузбасса до Донбасса в 1935-1936 годах.

На выезде из Горловки «Ночные волки» посетили мемориальный комплекс Саур-Могила. Сегодня, 5 сентября, команда мотопробега планирует прибыть в Волгоград. Напомним, в каждом городе маршрута с участием мотоциклистов будут проходить патриотические акции, направленные на укрепление и возрождение историко-культурных ценностей Донбасса и России, чествование памяти героев Великой Отечественной войны и популяризацию технических видов спорта.

29 сентября мотоциклисты прибудут в Кемерово, где станут участниками форума «Россия – спортивная держава». Мотопробег организован при поддержке президента мотоклуба «Ночные волки» Александра Залдастанова («Хирург»).