Объект входит в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению президента РФ Владимира Путина. Здание выстроено на месте старого недостроя, который начали возводить более 30 лет назад. Финансирование составило 2 млрд 74 млн 887 тыс. рублей.

«Мы продолжаем работу по повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей всех территорий Кузбасса. Открытие больничного комплекса запланировано на четвертый квартал этого года. Качественную медицинскую помощь в современных, комфортных условиях будут получать около 100 тысяч жителей Междуреченска и ближайших населенных пунктов. Важно, что в одном месте пациенты смогут пройти диагностику, лечение, получить консультацию узких специалистов. А улучшение условий труда привлечет в клинику новых медиков», – рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Общая площадь семиэтажного здания – 20 тыс. кв. м, больница рассчитана на 186 койко-мест и на 800 посещений в смену. В больничном комплексе предусмотрено оказание медпомощи в условиях круглосуточного пребывания больных.

Многопрофильная больница объединит 10 стационарных отделений, которые сейчас находятся в разных частях Междуреченска. Также будет капитально отремонтирована поликлиника и диагностический центр, к которым примыкает новое здание. Таким образом, междуреченцы получат единый современный больничный комплекс.

В лечебном блоке будут расположены отделения рентгенодиагностики, травматологии, хирургии, гинекологии, анестезиологии-реанимации, операционный блок, клинико-диагностическая лаборатория.

В настоящее время готовность многопрофильной больницы – 87 %. Уже завершен монтаж окон, перегородок, устройству кровли, фасада, полов, монтажу внутренних и наружных систем (вентиляции, отопления, водопровода, канализации, электроснабжения, кондиционирования, кислородоснабжения, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации). Сейчас ведутся отделочные работы. Завершение строительства больницы запланировано на конец 2022 года. Уже в сентябре начнется установка современного оборудования и новой мебели.