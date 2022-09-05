Проект объединяет 13 субъектов Российской Федерации: Вологодскую, Владимирскую, Ивановскую, Кировскую, Костромскую, Московскую, Нижегородскую, Тверскую, Ярославскую области, Крым, Удмуртскую республику и Кузбасс. Сегодня на пресс-конференции журналистам презентовали пилотный проект «Узоры Кузбасса».



«В Кузбассе очень много интересных культурных кодов – уникальных природных и исторических мест, национальных ремесел, особенностей, которые яркой нитью вольются в общероссийский узор. В первую очередь реализация проекта «Узоры Кузбасса» изменит имидж региона на российском туристическом рынке. Мы будем говорить о регионе не только как о центре угледобычи, но и как о столице креативных индустрий, ведь регион сейчас лидер в этой сфере», – отметила автор и руководитель проекта «Узоры городов России» Елена Сургуладзе.



Объединяясь с туриндустрией, мастера декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов получат большие возможности для пропаганды исконно сибирских ремесел, развития мастерских и реализации продукции. Турбизнесу это направление даст дополнительную возможность для организации принципиально новых турпродуктов: пленэров, авторских туров, встреч с ремесленниками, мастер-классов и интерактивных программ.



Работа началась с середины июня. В онлайн-формате проведено шесть обучающих лабораторий, посвященных изучению лучших практик по сотрудничеству и развитию туризма и креативных индустрий. С 6 по 9 сентября пройдут очные творческие лаборатории «Узоры Кузбасса». В Прокопьевске мастера представят уникальные техники изготовления кукол ручной работы, кованых изделий и известной на весть мир прокопьевской бересты, в Анжеро-Судженске будут представлены работы местных гончаров, ажурные кружева от местных мастериц. Также покажут технику традиционного сибирского ремесла мастера-пимокаты.



Итогом 7 месяцев работы Творческих лабораторий станет Форум креативных индустрий и туризма «Узоры Кузбасса», который пройдет 9 ноября 2022 года в Кемерове. Там состоится презентация проектов мастеров-ремесленников и новых культурно-исторических туристических маршрутов, которые позволят по-новому узнать Кузбасс и популяризировать его культурные коды и традиции.