Кузбасская делегация приняла участие в открытии площадки Минспорта РФ на Восточном экономическом форуме.

«Впервые в истории международный форум “Россия – спортивная держава” будет проходить за Уралом, на территории Сибири. К тому же в этом году он организован в новых экономических и политических условиях мироустройства, что отразилось на тематике. Для Кузбасса большая честь и ответственность принимать столь представительный форум. Хочу поблагодарить Правительство РФ и лично президента Владимира Путина за принятие решения о проведении форума в Кузбассе», – сказал Сергей Цивилев.

Также глава региона подчеркнул, что право на проведение форума «Россия – спортивная держава» Кузбасс завоевал в конкурсной борьбе. По итогам 2021 года регион занял лидирующие позиции в РФ по обеспеченности спортивными объектами на душу населения и по уровню вовлеченности в занятия спортом жителей разного возраста. В регионе активно развивается спортивная инфраструктура, уже построены и продолжают строиться новые спортивные объекты, в том числе, не имеющие аналогов в мире.

Сергей Цивилев пригласил участников и гостей ВЭФ–2022 в Кузбасс на международный форум «Россия – спортивная держава» и на экскурсию, чтобы посмотреть, как развивается регион и как он преобразился за последние годы.