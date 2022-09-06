По данным Минспорта Кузбасса, около 1,3 млн кузбассовцев (52 %) регулярно занимаются физкультурой и спортом. На сегодняшний день в регионе работает 8 031 сооружение спорта, из них 4639 открытых спортивных площадок и велодорожек, 462 объекта городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом (спортплощадки в парках, скверах, во дворах).

«Мы создаем все условия для того, чтобы жители Кузбасса могли заниматься всеми видами спорта. Строим спорткомплексы мирового уровня для проведения соревнований и тренировок профессиональных команд. Спортивную инфраструктуру обязательно адаптируем для людей с ограниченными возможностями здоровья. Современные спортсооружения открываем не только в столицах агломераций, но и в малых городах и сельских территориях. Это дает результаты – по итогам 2021 года Кузбасс занял лидирующие позиции в РФ по обеспеченности населения спортивной инфраструктурой. По итогам первого полугодия 2022 года регион уже опережает показатели, установленные Минспорта России – при плане 68,5 % уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составил 69,4 %», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Среди муниципальных образований наиболее высокий уровень обеспеченности спортивными сооружениями наблюдается в Юргинском округе (160,9 %), при этом их загруженность составляет 89,9 %; в Крапивинском округе (137,5 %) загруженность – 82,1 %.

По загруженности объектов спорта лидирует Промышленновский округ (103,4 %) с уровнем обеспеченности 59,8 %, Березовский (99,2 %), уровень обеспеченности – 31,8 %. В Кемерове уровень обеспеченности составляет 47,9 %, а их загруженность – 85,7 %.

Финансирование на развитие спортивно-оздоровительной инфраструктуры осуществляется в рамках 6 госпрограмм Кузбасса по направлениям: физическая культура и спорт, образование, строительство, государственные финансы, сельское хозяйство, ЖКХ, а также в рамках муниципальных программ.

Проводится ремонт спортивных сооружений, включая спортивные площадки, ведется закупка спортивно-технологического оборудования и инвентаря, в том числе для физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, спортплощадок, строятся новые спортивные объекты и сооружения, проводится реконструкция и модернизация существующих объектов.

В Кемерове продолжается строительство спортивного комплекса «Кузбасс-Арена». Завершается капитальный ремонт Арены Кузнецких металлургов в Новокузнецке. В рамках соглашения, заключенного между Минспорта России, Российским футбольным союзом, Правительством Кузбасса и региональным отделением РФС в 2022 году запланировано строительство крытого футбольного манежа в Новокузнецке.

В Калтане строится новый спорткомплекс в поселке Постоянный. На данный момент на 85% смонтированы стеновые сэндвич-панели, на 90 % выполнена кровля. На площади 1 400 кв. м разместится универсальная площадка для игры в футбол, волейбол, баскетбол и трибуны на 150 мест. Кроме того, в городе идет ремонт стадиона «Энергетик». Там обновляют беговую дорожку вокруг футбольного поля и модернизируют спортзал с полной заменой кровли, пола, системы отопления. Все работы планируется завершить к концу ноября.

Напомним, только в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса построено, реконструировано, отремонтировано 320 больших и малых объектов спорта в разных муниципалитетах региона. Среди них физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) с ледовой ареной в поселке Бачатский, «Пищевик» с бассейном в Мариинске, в Краснобродском, спорткомплекс «Кузнецкий лед» в Новокузнецке, ледовый дворец «Кузбасс» и теннисный центр «Кузбасс» в Кемерове.

По региональному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» открыты ледовый спортивный комплекс «Сосновый» в Кемерове, ФОК «Звездный» с 25-метровым плавательным бассейном в Междуреченске, ФОК «Металлург» в Белове, ФОК открытого типа «Колмогоровский», ФОК с универсальным игровым залом в Новокузнецке.