По прогнозу министра экономического развития Максима Решетникова, ВВП России к 2030 г. превысит показатель 2021 г. на 17%. Об этом сообщил изданию «Ведомости» близкий к правительству источник.

Повышение уровня экономики станет возможным благодаря реализации сценария «ускоренная адаптация».

Сценарии развития экономики России до 2030 г. подготовили Минэкономразвития совместно с профильными ведомствами по поручению председателя правительства России Михаила Мишустина.

Планируется, что ВВП будет расти по 2% год с 2023 г., а в 2028–2030 гг. – на 3%.

По словам источников, к 2030 г. правительство ожидает, что структура экономики серьезно изменится: доля экспортно-ориентированных отраслей сократится, это будет компенсировано увеличением доли обрабатывающих отраслей, ориентированных на внутренний рынок, а также IT, строительства, туризма, культуры, здравоохранения, образования.