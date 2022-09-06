Завтра, 7 сентября, в рамках VII Восточного экономического форума состоится сессия «Восток России 2.0! Региональные драйверы цифрового развития в новой реальности».

Модератором сессии станет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Участники сессии рассмотрят достижения регионов в сфере цифрового развития и проблемные вопросы, региональные меры поддержки IT-отрасли, поделятся результатами реализации мер поддержки, изучат ключевые IT-стартапы. Также будет рассмотрена кадровая политика: количество IT-кадров в регионе, ключевые вузы с IT-направлениями; мероприятия, которые проводит регион по удержанию IT-кадров. Одной из тем станут вопросы кибербезопасности.