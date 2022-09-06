В рамках VII Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета по развитию туризма. Участники обсудили меры противодействия санкционному влиянию на отрасль. Так, губернатор КуZбасса Сергей Цивилев выступил с предложением по регулированию снегоходного туризма в России.

«У нашей страны лучшее в мире расположение для развития снегоходного туризма, однако лидирующие позиции занимают США и Канада. Чтобы эффективно развивать эту индустрию, необходимо решить три основных вопроса. Первое — чтобы получить права на управление снегоходом, нужно получить права тракториста-механизатора, при этом в остальных странах мира для этого нужны автомобильные права категории «В». Предлагаю перейти на эту систему. Второе — передать полномочия по контролю за снегоходным туризмом ГИБДД. Третье — определить и утвердить понятия «снегоходная трасса», «снегоходный туризм», как они должны оформляться и содержаться, и тогда данный вид туризма сможет активно развиваться», — отметил Сергей Цивилев.

Владимир Путин поддержал предложение губернатора КуZбасса и поручил отразить его в перечне поручений для реализации во всей стране.

Также на заседании президиума Госсовета выступили руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, председатель комиссии Госсовета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт», губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Они представили предложения по развитию и совершенствованию туристической деятельности в России с учетом оценки объемов рынка внутреннего, въездного и выездного туризма, состояния инфраструктуры. Особое внимание было уделено созданию новых рабочих мест и программам поддержки туротрасли.

Участники заседания президиума Госсовета по развитию туризма рассмотрели вопросы обеспечения качественных туристических продуктов и услуг, снятия административных барьеров при их реализации, развития туристической инфраструктуры и логистики, создания условий для привлечения инвестиций, а также подготовки кадров для туриндустрии.